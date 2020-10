Actualidade

O Governo guineense extinguiu duas licenças de prospeção de hidrocarbonetos, estendeu a validade de três e concedeu uma licença a empresas que operam no 'offshore' do país onde se acredita existir petróleo, refere-se num suplemento do Boletim Oficial.

No documento, equivalente ao Diário da República, o Governo guineense anuncia ter extinguido as licenças Golfinho, referente ao bloco 6ª, e Kaudo, relativa ao bloco 6B, a partir do dia 02 de outubro.

As duas licenças eram detidas, em participação, entre a petrolífera nacional, Petroguin e a companhia GB Oil And Gas, desde 2006.