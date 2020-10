Actualidade

Os governadores e ministros das Finanças do G20 criticaram hoje os credores privados de dívida por não aceitarem ajudar os países em dificuldades, proporcionando-lhes um alívio nos pagamentos em termos comparáveis aos aplicados pelos credores oficiais.

"Estamos desapontados pela falta de progresso dos credores privados na participação na Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI), e encorajamo-los fortemente a participarem em termos comparáveis quando isso for requerido pelos países elegíveis", lê-se no comunicado divulgado no final da reunião virtual, que decorreu hoje a partir de Riade, a capital da Arábia Saudita, que ocupa a presidência rotativa do G20.

No comunicado que anuncia o prolongamento da suspensão dos pagamentos de dívida aos credores oficiais bilaterais até final do primeiro semestre, com possibilidade de ser estendido até dezembro do próximo ano, os governantes elogiam, por outro lado, os esforços dos bancos de desenvolvimento multilaterais na ajuda aos países assoberbados com o serviço da dívida num contexto de redução da receita fiscal e aumento da despesa pública.