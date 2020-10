Covid-19

A Associação Nacional de Restaurantes (PRO.VAR) manifestou-se hoje preocupada com o aumento das regras impostas aos restaurantes, no estado de calamidade, que defendeu estarem "desalinhadas com o comportamento" do setor e pediu o regresso do 'lay-off' simplificado.

"A PRO.VAR manifesta enorme preocupação pelo aumento de regras impostas aos restaurantes e que estão desalinhadas com o comportamento do setor", como a limitação de cinco lugares por mesa, apontou, em comunicado, a associação.

Portugal vai elevar o nível de alerta face à pandemia de covid-19 passando da situação de contingência para situação de calamidade em todo o território nacional, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa.