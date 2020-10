Actualidade

Diogo Jota foi o jogador escolhido pelo selecionador Fernando Santos para substituir Cristiano Ronaldo na receção de hoje de Portugal à Suécia, em jogo da quarta jornada do Grupo 3 da Liga das Nações de futebol.

Com o 'capitão' da seleção nacional ausente, devido a estar infetado com o novo coronavírus, Fernando Santos foi obrigado a mexer no ataque e apostou em Diogo Jota para fazer dupla com João Félix, que se mantém no 'onze' inicial.

Além da inclusão do avançado do Liverpool, o selecionador luso fez ainda regressar João Cancelo ao lado direito da defesa, para o lugar de Nelson Semedo, que foi titular domingo no empate a zero com a França, em jogo igualmente a contar a Liga das Nações.