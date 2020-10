Actualidade

Os deputados aprovaram hoje na especialidade alterações ao regime da contratação pública, ficando em 750 mil euros o limite máximo dos contratos em que há dispensa de concurso, designadamente em projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus.

A legislação hoje aprovada - ao longo de quase quatro horas de votação - acontece no âmbito da proposta do Governo que estabelece medidas especiais de contratação pública e altera o Código dos Contratos Públicos a que grupos parlamentares de PS, PSD, PCP, BE e CDS-PP fizeram propostas de alteração.

Em junho, quando apresentou a proposta de lei, o executivo disse que o objetivo era simplificar e desburocratizar a contratação pública, aumentando a eficiência da despesa pública. Contudo, as alterações propostas criaram polémica e, segundo noticiado na imprensa, o parecer do Tribunal de Contas ao parlamento alertou mesmo para riscos de "práticas ilícitas de conluio, cartelização e até mesmo de corrupção".