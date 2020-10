Actualidade

Um livro de crítica literária, que estabelece um cânone da literatura portuguesa, apresenta uma lista de cerca de 50 autores, entre os quais Fernando Pessoa e Luís de Camões, que abrem e fecham o livro, foi hoje apresentado.

"O Cânone" é um livro de ensaios, escritos principalmente pelos seus editores - António Feijó, João Figueiredo e Miguel Tamen -, que procura apontar aqueles que serão os grandes escritores que formam o cânone da literatura portuguesa.

Editado pela Tinta-da-China e pela Fundação Cupertino de Miranda, chega às livrarias no dia 16 de outubro, na mesma altura em que é inaugurada, em Vila Nova de Famalicão, a "torre literária", um espaço museológico dedicado à literatura portuguesa, que é um projeto da fundação, com curadoria dos editores do livro.