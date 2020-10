Covid-19

O Youtube removeu hoje da sua plataforma um vídeo da Fundação Alexandre de Gusmão, órgão ligado ao Ministério de Relações Exteriores do Brasil, que defendia que o uso da máscara para prevenir a covid-19 é inócuo e nocivo à saúde.

Em comunicado, o Youtube afirmou que "tem políticas claras sobre o tipo de conteúdo que pode estar na plataforma e não permite vídeos que incentivam atividades que possam causar danos físicos graves ou morte" para justificar a retirada do vídeo, que contém informação falsa sobre o uso de máscaras na pandemia num debate chamado "A Conjuntura Internacional no Pós-Coronavírus", organizado pela Fundação Alexandre de Gusmão.

No evento, o palestrante Carlos Ferraz, identificado como professor de filosofia e que atualmente trabalha na Secretaria Nacional da Juventude do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, afirmava que "a máscara não só é inócua no combate à pandemia, mas ela é também nociva, causa problemas de saúde", sem apresentar provas para contrariar a Organização Mundial da Saúde (OMS) e grande parte dos especialistas que defendem o uso massivo da proteção na pandemia.