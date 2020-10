Actualidade

Queluz, Lisboa, 14 out (2020) - A 6.ª edição das "Noites de Queluz - Tempestade e Galanterie", no Palácio de Queluz, começa na sexta-feira com a soprano Roberta Mameli acompanhada pelo ensemble Mare Nostrum, sob a direção de Andrea de Carlo.

Para o maestro Massimo Mazzeo, diretor artístico destes encontros de música, esta é "a melhor edição de sempre, com nomes de referência mundial", tendo sido possível, no âmbito da pandemia, ter público, com uma lotação de 100 pessoas por espetáculo, e transmitir todos os concertos por Internet.

Em declarações à agência Lusa, Mazzeo não escondeu o contentamento de reunir "tão significativos nomes" num cartaz que se prolonga até 13 de novembro, e que inclui um concerto para famílias, e uma 'masterclass' por Andrea de Carlo, sobre a língua italiana na música, no próximo domingo.