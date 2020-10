Presidenciais

A candidatura presidencial de João Ferreira vai manter as suas ações de pré-campanha eleitoral, garantindo "todas as medidas de proteção sanitárias recomendadas", apesar de o país passar à "situação de calamidade" na quinta-feira devido à pandemia de covid-19.

O eurodeputado do PCP João Ferreira "prosseguirá a sua intervenção garantindo a observação de todas as medidas de proteção sanitárias recomendadas, assegurando a compatibilização do exercício do direito de intervenção política necessária ao esclarecimento eleitoral que a importância da eleição justifica, com a prevenção e defesa da saúde pública", segundo uma nota do gabinete da candidatura.

A Lusa havia questionado a candidatura sobre se haveria alguma alteração no programa de pré-campanha face ao agravamento da pandemia de covid-19 que levou o Governo, a elevar o nível de alerta, que passa da "situação de contingência" para "situação de calamidade".