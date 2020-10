Covid-19

O vereador da Câmara do Funchal João Pedro Vieira suspendeu o mandato para integrar o gabinete do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que pretende reforçar a equipa de combate à pandemia da covid-19, informou hoje a autarquia.

"A Câmara do Funchal informa que o vereador João Pedro Vieira, que vinha a exercer funções executivas desde outubro de 2017, suspendeu esta semana o seu mandato autárquico", diz a informação divulgada pelo principal município da Madeira.

A autarquia adianta que João Pedro Vieira vai "integrar, de imediato, o gabinete do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Sales, respondendo ao repto que lhe foi lançado pelo governante, no sentido de reforçar a capacidade de resposta do Governo da República no combate à pandemia provocada pela covid-19".