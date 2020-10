Covid-19

Cabo Verde registou mais dois óbitos por covid-19, aumentando para 79 o número de mortes associadas à doença no país, que diagnosticou mais 120 novos casos positivos, num total agora de 7.371 infeções, foi hoje anunciado.

Segundo avançou em conferência de imprensa, na cidade da Praia, o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças Prioritárias, Jorge Noel Barreto, os laboratórios do país analisaram 561 amostras nas últimas 24 horas, dos quais 120 deram resultado positivo para a covid-19.

Dos novos casos, 81 foram diagnosticados na cidade da Praia, na ilha de Santiago, cujos outros concelhos também têm novos casos, designadamente Santa Catarina, São Salvador do Mundo e São Miguel, com três cada, e São Lourenço do Órgãos (1).