O futebolista João Palhinha renovou contrato por mais duas temporadas com o Sporting, até 2025, mantendo uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (ME), informou hoje o clube lisboeta no seu site oficial.

O anterior vínculo de Palhinha com os 'leões' era válido até 2023, sendo que na altura em que foi acertado, em 2017, também a cláusula de rescisão subiu dos 45 ME para os 60 ME, que agora de mantêm em vigor.

"Estou muito feliz por assinar mais uma renovação com um dos clubes que me formou e teve um papel muito importante no meu crescimento. Quero deixar uma imagem diferente da que deixei no passado. É isso que quero mostrar aos sportinguistas e a toda a gente: o que realmente valho. Sei que as pessoas neste clube acreditam em mim", afirmou Palhinha, aos meios de comunicação do Sporting.