Covid-19

A Madeira registou hoje cinco novos casos de covid-19, todos importados, elevando para 104 o total de infeções ativas no arquipélago, indicou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), apontando que há também 18 situações em estudo.

"Hoje há cinco novos casos positivos a reportar, pelo que a Região Autónoma da Madeira passa a contabilizar 295 casos confirmados de covid-19", refere a entidade em comunicado, esclarecendo que se trata de quatro viajantes oriundos do reino Unido e um de Espanha.

Do total de infetados, 191 já recuperaram, sendo o número de ativos atualmente 104, dos quais 97 identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e sete de transmissão local.