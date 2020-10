Covid-19

A Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto, em articulação com a tutela, vai preparar "se possível já no fim de semana" dois espaços no distrito para acolher, separadamente, casos positivos e negativos covid-19, revelou hoje o presidente.

Em declarações à agência Lusa, Marco Martins revelou que "esta decisão já gerou um apelo lançado a todas as autarquias do distrito ao qual o Porto, Gondomar e Valongo responderam afirmativamente, tendo identificado espaços nos seus territórios".

"Definimos uma estratégia para começar a preparar respostas em massa para o que se prevê que pode vir a acontecer", descreveu o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto.