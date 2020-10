Actualidade

A organização não-governamental (ONG) Transparência Internacional afirmou hoje, em dois relatórios, que o Brasil passa por retrocessos no combate à corrupção, indicando uma "progressiva deterioração" da capacidade institucional anticorrupção no país.

A ONG redigiu dois relatórios, denominados 'Exporting Corruption' (Exportando corrupção, na tradução para português) e 'Brazil: Setbacks in the Legal and Institutional Frameworks (2020 Update)'(Brasil: retrocessos nos marcos jurídicos e institucionais, na tradução para português), que serão enviados à Divisão Anticorrupção e ao Grupo de Trabalho Anti-Suborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e para o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) .

Os relatórios confrontam diretamente as recentes declarações do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, sobre ter "acabado" com a Lava Jato, maior operação anticorrupção do país, por "não existir mais corrupção" no seu Governo.