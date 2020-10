Covid-19

O secretário de Estado angolano para a Saúde Pública, Franco Mufinda, anunciou hoje mais 166 casos de covid-19, doença que provocou mais cinco mortes no país desde terça-feira.

Entre os infetados, 16 são de Benguela, 12 de Cabinda, três da Huíla, um do Namibe, igual número no Uíje e Bié e 132 de Luanda, com idades de um a 86 anos, sendo 97 de sexo masculino e 69 feminino.

A covid-19 causou a morte de mais cinco angolanos, dois homens e três mulheres de Luanda, enquanto as equipas médicas recuperaram 40 pacientes.