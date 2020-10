Covid-19

O presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, está infetado com o novo coronavírus, tal como o futebolista Gideon Mensah, anunciou hoje o emblema da I Liga portuguesa de futebol no sítio oficial.

O dirigente vitoriano, refere o comunicado, "testou positivo ao SARS-CoV-2 [novo coronavírus]", encontrando-se "assintomático e em isolamento" e "cumprindo o estabelecido no plano de contingência" do clube.

"A deteção deste caso não tem qualquer implicação com o normal curso dos trabalhos da equipa principal de futebol", lê-se na nota publicada.