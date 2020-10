Covid-19

O filho mais novo do Presidente dos Estado Unidos da América (EUA), o republicano Donald Trump, está infetado com o novo coronavírus, anunciou hoje a primeira-dama.

O anúncio de que Barron Trump, de 14 anos, está infetado e assintomático foi feito por Melania Trump, dá conta a Associated Press (AP).

A Casa Branca disse inicialmente que o filho mais novo do casal Trump tinha testado negativo à presença do SARS-CoV-2, depois de ter sido testado no início do mês quando os pais anunciaram que estavam contagiados.