Covid-19

Pelo menos 97 pessoas de um lar no concelho de Beja, entre utentes e funcionários, estão infetadas com o novo coronavírus, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal, Paulo Arsénio.

De acordo com o autarca, 123 utentes e funcionários do lar Mansão de São José foram testados à presença do SARS-CoV-2 na terça-feira depois de haver a confirmação de "dois positivos", uma utente e uma funcionária.

A despistagem foi feita pelo Algarve Biomedical Center (ABC) e, "sensivelmente às 19:30" de hoje, houve a confirmação de mais "95 casos positivos, entre utentes e funcionários", 13 pessoas com resultados negativos e ainda 15 com resultados inconclusivos.