Ensino Superior

A maioria das vagas que ficaram por ocupar na 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao ensino superior situa-se em institutos politécnicos e a quase totalidade em universidades e politécnicos fora de Lisboa e Porto.

De acordo com dados hoje divulgados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), 3.776 das 4.255 vagas que sobraram são em institutos politécnicos, o que representa cerca de 88,7% dos lugares ainda disponíveis.

Já nas universidades, sobraram apenas 479 vagas e a maioria em instituições do interior ou das ilhas. A mesma tendência verifica-se também no ensino politécnico e só o Instituto Politécnico de Bragança ficou com 868 vagas por preencher, o maior número nesta 2.ª fase.