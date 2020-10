Actualidade

O apoio dos escoceses à independência atingiu um nível sem precedentes, com 58% da população favorável à saída da região do Reino Unido, indica uma sondagem publicada quarta-feira pelo Instituto Ipsos Mori.

A sondagem, realizada entre 02 e 09 de outubro junto de 1.045 escoceses, mostra ainda que o partido da primeira-ministra Nicola Sturgeon (SNP), beneficia de um apoio "muito forte" do público, com 72% de satisfeitos com a gestão da epidemia provocada pelo novo coronavírus.

"Se o SNP obtém a maioria nas eleições locais em maio do próximo ano, a nossa sondagem sugere que haverá uma pressão pública importante para que o governo central britânico transfira para o parlamento escocês os poderes necessários para organizar um segundo referendo sobre a independência", da região, comentou Emily Gray, diretora geral do Ipsos Mori Escócia.