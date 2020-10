Covid-19

O Governo argentino anunciou o regresso dos voos domésticos, autocarros e comboios de longa distância, depois de sete meses de quarentena, mas manteve a proibição de turismo interno e de voos internacionais para estrangeiros.

O retorno das viagens de longa distância internas será apenas para trabalhadores de atividades essenciais e para questões urgentes de saúde com um acompanhante. Os demais casos continuarão proibidos de ir de uma província a outra.

"Está tudo disposto para que, felizmente, possamos retomar, na Argentina, a possibilidade de termos conectividade, entendendo que estamos numa situação crítica em alguns lugares, mas que na área metropolitada de Buenos Aires, onde se concentra 40% do país, a situação tende a melhorar", anunciou o ministro do Transporte, Mario Meoni a partir do Aeroparque, como é conhecido o aeroporto doméstico da capital argentina.