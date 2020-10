EUA/Eleições

Donald Trump criticou hoje o bloqueio, que considerou "horrível", pelo Facebook e Twitter, de um artigo controverso sobre alegadas ligações entre o seu rival na eleição presidencial, o democrata Joe Biden, e um grupo de gás ucraniano.

Este grupo ucraniano, suspeito de corrupção, empregou um filho de Biden.

É "horrível que Twitter e Facebook tenham retirado o artigo sobre as mensagens eletrónicas 'armas do crime' ligadas ao dorminhoco Joe Biden e ao seu filho, Hunter", escreveu Trump na rede social Twitter, acrescentando que "não há nada pior do que um dirigente político corrupto".