O Grupo dos 20 (G-20), que junta os dirigentes das 20 principais economias, prolongou por seis meses, até 30 de junho de 2021, a moratória sobre a dívida dos países mais pobres, duramente afetados pela pandemia.

Os dirigentes do G-20 tinham decidido em abril suspender o serviço da dívida (reembolso e juros) dos países mais vulneráveis à crise sanitária até ao final do ano.

O prolongamento da moratória foi anunciado pelos ministros das Finanças e chefes dos bancos centrais do G-20, no final de uma reunião virtual, organizada pelo atual presidente do grupo, a Arábia Saudita.