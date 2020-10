Covid-19

A Argentina registou mais 14.932 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total desde o início da pandemia para 931.967 infeções e ultrapassando a Colômbia, ficando em quinto lugar no número de contágios.

De acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins, o país, com 44 milhões de habitantes, é o quinto mais afetado em termos de infeções, depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil e Rússia, e contando com mais cerca de 1.800 casos que o Peru, sexto na lista.

Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde argentino comunicou ainda 350 mortes provocadas pela doença, elevando o total de vítimas fatais para 24.921.