Actualidade

A economia timorense deverá recuar este ano pelo menos 6,8%, com um crescimento previsto de 4% em 2021, segundo as Perspetivas Económicas Mundiais divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Os dados do FMI notam que a economia timorense recuou em três dos últimos quatro anos, com a crise política e a falta de orçamento a condicionar as quedas de 3,8% em 2017 e de 0,8% em 2018, valores que não foram recuperados em 2019, quando a economia cresceu 3,1%.

Com a queda prevista para este ano, a economia recua praticamente a níveis de 2014.