Actualidade

O Governo tailandês decretou o estado de emergência esta madrugada devido aos protestos pró-democracia em frente à Casa do Governo, com as autoridades a deterem alguns dos seus líderes.

As autoridades proibiram reuniões de mais de quatro pessoas e a publicação de notícias que poderiam prejudicar a segurança nacional, de acordo com o anúncio das novas medidas transmitidas pelo canal público.

Milhares de manifestantes pró-democracia saíram às ruas do centro histórico de Banguecoque na quarta-feira para exigir a demissão do Governo e reformas para limitar o poder dos militares e da monarquia, sendo esta última uma questão altamente controversa no país.