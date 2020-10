Covid-19

A Comissão de Saúde da China informou hoje que o país diagnosticou 11 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, entre os quais um local, na província de Shandong.

O único caso local é um estivador da cidade portuária de Qingdao que, desde 24 de setembro, era assintomático, mas que começou agora a manifestar sintomas.

No fim de semana passado, um surto detetado num hospital designado para tratar viajantes oriundos do exterior com resultados positivos nos testes realizados à covid-19 pôs fim a quase dois meses sem casos de infeção local na China.