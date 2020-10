Actualidade

Uma peça inédita de grandes dimensões, considerada pela família de Almada Negreiros "a pedra no sapato" do espólio do artista, foi restaurada e vai poder ser vista pelo público, a partir de hoje, no Museu Nacional de Arte Antiga.

Depois de 80 anos guardada no antigo atelier, esta obra, datada de 1950, esteve nas mãos dos especialistas do Laboratório José de Figueiredo, em Lisboa, para ser restaurada, e tem como título atribuído "Estudo em fio dos painéis de S. Vicente".

Guardada durante décadas a sofrer a degradação do tempo, tem quase dois metros de altura e largura, e apresenta desenhos e reproduções fotográficas dos icónicos painéis do século XV, fios de algodão e arame, características únicas agora enaltecidas por um restauro e estudo aprofundado.