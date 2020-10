Covid-19

A Índia autoriza a partir de hoje a reabertura de escolas e cinemas, fechados desde março para combater a pandemia, numa altura em que o gigante asiático soma mais de 7,3 milhões de casos.

Apesar de uma redução gradual no balanço diário nas últimas semanas, a Índia continua a ser o segundo país do mundo com mais infeções de covid-19 confirmadas, esperando-se que venha a ultrapassar os Estados Unidos, atualmente com mais de 7,9 milhões de casos.

De acordo com os últimos dados oficiais, o país registou mais 67.708 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total desde o início da pandemia para 7.307.097 infeções, com o número de mortos a ultrapassar os 111 mil.