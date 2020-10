Hong Kong

A polícia de Hong Kong realizou hoje novas buscas nos escritórios do magnata dos 'media' e ativista pró-democracia Jimmy Lai, segundo o seu assessor.

O assessor de Lai, Mark Simon, escreveu na rede social Twitter que 14 polícias entraram no escritório do fundador da empresa de 'media' Next Digital, detentora do jornal pró-democracia Apple Daily, e confiscaram documentos.

Lai, de 71 anos, é uma figura pró-democracia que critica regularmente o governo chinês e de Hong Kong.