Actualidade

O Governo timorense prevê que a economia recue este ano 6%, voltando ao crescimento em 2021 com taxas "aquém do potencial", segundo a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021, a que a Lusa teve acesso.

O cenário macroeconómico, considera o Governo, está condicionado pelos efeitos combinados "de um orçamento atrasado [para 2020], incerteza política e as medidas de prevenção e combate à pandemia de covid-19", incluindo os sucessivos estados de emergência.

Uma situação que deixa antever "um crescimento negativo do PIB de cerca de -6,0%, esperando-se que em 2021 se volte ao crescimento positivo e que essa evolução se prolongue em 2022", pode ler-se no documento.