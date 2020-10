Síria

Os repetidos ataques das forças armadas síria e russa a hospitais, escolas e mercados na região síria de Idlib "foram aparentemente crimes de guerra e podem equivaler a crimes contra a humanidade", indicou hoje a Human Rights Watch (HRW).

Num relatório, a organização de defesa dos direitos humanos refere que centenas de civis morreram entre abril de 2019 e março de 2020 em dezenas de "ataques ilegais" das forças do regime de Bashar al-Assad e do seu aliado russo naquela região do noroeste da Síria.

Os ataques à infraestrutura civil do último grande bastião rebelde no país, onde viviam cerca de três milhões de pessoas, "prejudicaram gravemente os direitos à saúde, educação, alimentação, água e abrigo, provocando o deslocamento em massa".