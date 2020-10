Covid-19

O primeiro-ministro diz que as novas medidas decretadas na quarta-feira por causa da pandemia, que incluem a declaração do estado de calamidade, surgiram porque era preciso dar um abanão ao país para que se alterem comportamentos.

Nume entrevista que será publicada na sexta-feira na íntegra no jornal Público, António Costa revela ainda que estão a ser preparadas unidades de campanha em Lisboa para estender a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, à semelhança do que acontece no Porto e que o hospital de campanha de Santa Maria será reativado.

Na entrevista, parte da qual o Púbico hoje antecipa, o primeiro-ministro diz que o executivo sentiu necessidade de "enviar um sinal claro" aos portugueses de que é preciso alterar comportamentos.