Actualidade

Cerca de 50 retratos criados pelo pintor Júlio Pomar (1926-2018) ao longo de 70 anos, desde Mário Soares aos Beatles, Samuel Beckett e Fernando Pessoa, vão ser exibidos a partir de 22 de outubro no Atelier-Museu do artista, em Lisboa.

Intitulada "O desenho impreciso de cada rosto humano, refletido. Retratos de Júlio Pomar", a mostra tem curadoria de Sara Antónia Matos e Pedro Faro, e vai incidir sobre o modo como Júlio Pomar pensou o género artístico do retrato ao longo de mais de 70 anos, atravessando diversas fases de criação, desde o Neo-realismo, na década de 1940, até 2018, ano da morte.

A iniciativa dará conta, em parte, das várias relações que o artista foi estabelecendo com diferentes pessoas, do seu círculo de contacto mais pessoal, e com figuras notáveis de diferentes domínios da sociedade portuguesa, destaca a organização num texto sobre a mostra, que ficará patente até 28 fevereiro de 2021.