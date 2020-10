Navalny

O Conselho da União Europeia (UE) anunciou hoje ter adotado sanções contra seis indivíduos e uma entidade envolvidos na "tentativa de assassínio" do opositor russo Alexei Navalny com um agente neurotóxico no final de agosto na Rússia.

Em comunicado, o Conselho da UE é taxativo ao afirmar que, devido à "utilização de armas químicas na tentativa de assassínio de Alexei Navalny", a UE decidiu "sancionar seis indivíduos e uma entidade".

Depois da 'luz verde' dada pelos ministros europeus dos Negócios Estrangeiros no início da semana, o Conselho adotou hoje formalmente as medidas restritivas, que se traduzem numa "proibição de viajar para a UE e num congelamento de bens".