O diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (África CDC) disse hoje que o Afreximbank vai disponibilizar 5 mil milhões de dólares para vacinas contra a covid-19 em África.

"O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e o Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) estão extremamente envolvidos na ajuda financeira para a produção e distribuição de vacinas, o BAD deu 27 milhões de dólares [23 milhões de euros] para apoiar o África CDC e o Afreximbank reservou 5 mil milhões de dólares [4,2 mil milhões de euros] para o CDC e a União Africana para apoiar o acesso à vacina no continente", anunciou hoje John Nkengasong.

Durante a conferência de imprensa semanal do África CDC, o diretor salientou que a distribuição de vacinas em África será "o maior esforço de imunização de sempre no continente", admitindo que "como não vai haver vacina para todos num momento inicial, há que definir com os governos quem vai receber primeiro".