Líbia

A União Europeia (UE) acrescentou hoje o empresário russo Yevgeniy Prigozhin, considerado próximo de Vladimir Putin, à lista de pessoas e empresas alvos de sanções por envolvimento no conflito na Líbia.

"Yevgeniy Viktorovich Prigozhin é um empresário russo com relações estreitas, nomeadamente no plano financeiro, com a empresa militar privada Wagner Group. Desta forma, Prigozhin está envolvido nas atividades do Wagner Group na Líbia, que ameaçam a paz, a estabilidade e a segurança do país, e apoia essas atividades", lê-se no Jornal Oficial da UE.

Prigozhin é considerado próximo do Presidente russo, Vladimir Putin.