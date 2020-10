Iémen

A operação de troca de mais de um milhar de prisioneiros entre os rebeldes Huthis e o governo no Iémen iniciou-se hoje com a partida de Sanaa de um primeiro avião com soldados iemenitas libertados, indicou a AFP.

Organizada pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), a operação inclui vários voos que partem de Sanaa, a capital iemenita controlada pelos Huthis, da cidade de Seiyun (sudeste) controlada pelo governo e da cidade saudita de Abha, segundo responsáveis rebeldes.

Um avião já descolou de Sanaa com 21 prisioneiros, dos quais 15 são sauditas e quatro sudaneses, tendo como destino Abha, no sul da Arábia Saudita, de acordo com as mesmas fontes.