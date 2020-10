Incêndios

O município de Mira, no distrito de Coimbra, pediu hoje a intervenção do Governo para recuperar a área florestal ardida nos incêndios de outubro de 2017, que destruíram mais de três mil hectares no concelho.

"Achamos inaceitável que três anos depois dos incêndios ainda não tinham sido tomadas decisões de forma a restabelecer o potencial florestal das áreas afetadas", lamenta o presidente da Câmara, Raul Almeida, em comunicado enviado à agência Lusa.

O autarca, que já solicitou reunião com o Secretário de Estado das Florestas e com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), critica a falta de respostas do Governo aos graves incêndios de outubro de 2017, de Mira.