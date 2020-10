Actualidade

A rede Termas Centro anunciou hoje que vai realizar uma recolha "exaustiva" das memórias e tradições mais características dos territórios onde as suas estâncias termais estão implantadas, no âmbito do projeto "Aldeias do Conhecimento".

Segundo a rede Termas do Centro, o projeto, que vai ser concretizado ao longo de dois anos, "vai proceder a cerca de 400 registos de vivências e tradições das estâncias termais e dos territórios envolventes".

"Em cada uma das estâncias termais serão entrevistadas várias pessoas, preferencialmente mais velhas, sendo recolhidas e documentadas as suas memórias sobre o território. Os testemunhos serão compilados e posteriormente publicados num portal específico para o efeito. Em simultâneo, serão promovidas atividades que permitam capitalizar e partilhar os conhecimentos recolhidos", adianta a fonte em comunicado enviado à agência Lusa.