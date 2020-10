Incêndios

Os deputados do PSD afirmaram hoje que a reflorestação no Pinhal de Leiria "está parada" e garantiram que, três anos após o incêndio que afetou aquela mata nacional, "pouca ação" foi feita.

Numa pergunta dirigida ao ministro do Ambiente e da Ação Climática, os deputados do PSD questionam qual a verba inscrita na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021 para a recuperação da Mata Nacional de Leiria, também conhecida por Pinhal de Leiria.

O Pinhal de Leiria "é propriedade do Estado e é ao Estado que devem ser assacadas as responsabilidades por três anos de pouca ação no que ao Pinhal de Leiria diz respeito", referem os deputados, que querem saber "de que forma tem o Governo dado cumprimento às recomendações que o Parlamento faz" nesta matéria.