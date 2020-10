Actualidade

O Presidente de Angolao admitiu hoje que o Estado angolano terá sido lesado em valores superiores aos já anunciados 24 mil milhões de dólares, devendo surgir "números bem maiores" à medida que se forem aprofundando as investigações judiciais.

Num discurso sobre o Estado da Nação que marca hoje a abertura do ano parlamentar, João Lourenço abordou a luta contra a corrupção, que tem sido a bandeira do seu executivo sublinhando a aprovação de diplomas fundamentais e os vários processo crime e cíveis em curso com alguns já transitados em julgado.

O Presidente afirmou que o Estado terá sido lesado em, pelo menos, 24 mil milhões de dólares (20,48 mil milhões de euros), valores que tinha revelado no fim de semana em entrevista ao Wall Street Journal, acrescentando que este montante deve ser superior.