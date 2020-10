OE2021

A coordenadora bloquista rejeitou hoje que seja teimosia ou intransigência discutir a aplicação da nova prestação social, cujo desenho o BE avisa que deixará milhares de pessoas de fora e resultará numa menor proteção social do que atualmente.

Numa conferência de imprensa esta manhã na sede do BE, em Lisboa, Catarina Martins, juntamente com o deputado bloquista José Soeiro, explicou detalhadamente o porquê da "divergência de fundo" que os bloquistas têm com o Governo em relação ao novo apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores criado devido à pandemia.

"Nós fomos negociar uma nova prestação para que ninguém ficasse na pobreza e acabamos com um Orçamento do Estado que não tem mais do que o prolongamento de apoios extraordinários que já existem, revistos em baixa", criticou Catarina Martins.