O Governo está a contar que as contas públicas portuguesas registem um défice orçamental no horizonte até 2026, de acordo com o esboço do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) hoje entregue em Bruxelas.

Segundo o documento a que a Lusa teve acesso, depois do excedente orçamental de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, em 2020, devido aos impactos da pandemia de covid-19, as contas públicas deverão registar um défice de 7,3%.

Em todo o horizonte do programa (até 2026), o executivo de António Costa (PS) não prevê um regresso a um saldo orçamental positivo, sendo o maior resultado previsto um défice de 0,2% do PIB em 2026.