Covid-19

Cinco doentes que estavam internados no serviço de Medicina 1 do hospital de Faro foram transferidos para o serviço de internamento de covid-19 depois de terem testado positivo à doença, disse hoje a delegada de saúde regional do Algarve.

Segundo revelou em conferência de imprensa Ana Cristina Guerreiro, há também dois enfermeiros daquele serviço infetados e um outro profissional do serviço de Ortopedia, um assistente operacional, infetado.

De acordo com aquela responsável, o resultado do teste de despistagem à covid-19 do profissional de Ortopedia foi conhecido no sábado, os de Medicina 1 no domingo e na terça-feira, enquanto que os dos doentes foram conhecidos na quarta-feira.