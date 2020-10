Actualidade

O plano estratégico que a consultora inglesa Olsberg SPI elaborará para o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) implicará um diagnóstico do atual panorama do setor, uma proposta de "sistema de monitorização" e um "processo participado de discussão".

De acordo com o caderno de encargos do contrato, assinado em julho com a consultora inglesa e revelado hoje à agência Lusa, a Olsberg SPI terá um ano para apresentar um documento "discriminando um plano estratégico para o ICA".

Para tal, a consultora terá de fazer um diagnóstico do panorama do cinema e audiovisual, com dados objetivos e quantitativos, uma análise sobre a evolução das políticas públicas nesta área e "um processo participado de discussão" com representantes do setor e com "momentos de discussão pública e apresentação pública de resultados".