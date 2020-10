Actualidade

A organização não-governamental (ONG) Comité para o Jubileu da Dívida (CJD) defendeu hoje que o G20 mostrou um "desrespeito" pelos países mais fragilizados ao não incluir a dívida privada na moratória anunciada na quarta-feira.

"A extensão do esquema limitado de suspensão da dívida faz pouco para resolver a profunda crise económica e de saúde que impacta muitos dos países mais pobres do mundo; o falhanço do G20 em incluir os credores privados e multilaterais no esquema mostra um desrespeito pela escala da crise da dívida dos países do Sul e vai significar que mais de 3 mil milhões de dólares em pagamentos de dívida vão continuar a ser pagos por estes países todos os meses", lê-se numa nota do CJD enviada à Lusa.

O G20 anunciou na quarta-feira que prolongou a moratória sobre os pagamentos de dívida pública a credores oficiais bilaterais até junho do próximo ano, admitindo uma nova extensão até dezembro caso as condições económicas e financeiras não tenham melhorado até lá.