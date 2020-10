UE/Cimeira

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, manifestou-se hoje "preocupado com a falta de clareza" do Reino Unido relativamente às relações comerciais de Londres e Bruxelas pós-Brexit, instando os britânicos a "utilizarem a janela de oportunidade" que resta.

"Embora o ritmo das conversações tenha aumentado recentemente e a UE continue a negociar até ao último momento possível, estou preocupado com a falta de clareza do lado britânico, uma vez que o fim do ano está a aproximar-se rapidamente", declarou David Sassoli, falando aos líderes europeus que a partir de hoje estão reunidos em Bruxelas.

Numa pequena intervenção no Conselho Europeu dominado pelo futuro comercial dos blocos comunitário e britânico, o líder da assembleia europeia notou que "um acordo é do melhor interesse de ambas as partes, mas [...] isso nunca poderá ser a qualquer custo".