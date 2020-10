Covid-19

Os testes rápidos à covid-19 podem ser aplicados de acordo com a situação clínica e epidemiológica, mas devem ser utilizados com "ponderação e reserva", segundo uma circular conjunta da Direção-Geral da Saúde, do Infarmed e do Instituto Ricardo Jorge.

"Os testes de diagnóstico rápido de deteção de antigénio devem ser utilizados de acordo com a situação clínica, epidemiológica e o objetivo para o qual se destinam: deteção de casos de forma rápida, para a célere implementação de medidas de controlo da transmissão do SARS-CoV-2", refere o documento.

O seu desempenho "depende muito do contexto, clínico e epidemiológico, em que são utilizados, sendo recomendada ponderação e reserva na sua utilização em casos sem critérios clínicos e epidemiológicos", adianta a circular informativa conjunta "Diagnóstico COVID-19 - Testes de pesquisa de antigénio".